Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (02.02.0223) wurde auf der Hauptstraße in Höhe der Westfalentankstelle eine 35-jährige Frau aus Leopoldshöhe bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer wechselte, um von der Hauptstraße auf die B66 nach rechts abzubiegen, auf den entsprechenden Fahrstreifen. Dabei übersah er den dort fahrenden Skoda Octavia. Die 35-jährige Skoda-Fahrerin erlitt bei der Kollision Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ferner musste ihr Skoda abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ca. 9000 Euro Sachschaden.

