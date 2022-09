Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeuge ertappt Mann bei Einbruchsversuch

Recklinghausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht auf Dienstag einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat erwischt. Der 36-Jährige aus Castrop-Rauxel konnte dabei beobachtet werden, wie er gegen 2.15 Uhr offenbar die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Uferstraße aufbrechen wollte. Entsprechendes "Einbruchswerkzeug" hatte er noch in der Hand. Es wurde von der Polizei sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Es gibt Hinweise darauf, dass der 36-Jährige zur Tatzeit betrunken war. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell