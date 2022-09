Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mutmaßlicher Wasserwerker flüchtet ohne Beute

Recklinghausen (ots)

Bei dem Versuch ein älteres Ehepaar auf der Friedrich-Ebert-Straße in Batenbrock zu bestehlen, wurde ein bislang unbekannter Mann vom Wohnungsinhaber erwischt und in die Flucht geschlagen.

Der Mann hatte sich am Montagnachmittag, um kurz nach 17 Uhr, als mutmaßlicher Wasserwerker Zutritt zur Wohnung des Ehepaars verschafft. Während er die Frau bat im Badezimmer nach dem Wasser zu sehen und dabei den Duschkopf festzuhalten, begab er sich in die Küche und wurde dabei von dem Ehemann ertappt, als er vor einem der Küchenschränke stand. Er wurde sofort und lautstark der Wohnung verwiesen. Der Mann stürmte umgehend aus der Wohnung, unterhielt sich dann jedoch im Hausflur noch mit einem weiteren unbekannten Mann, den der Ehemann nicht sehen konnte. Kurz nachdem die zwei Männer das Haus verlassen hatten, beobachtete der Wohnungsinhaber durch das Küchenfenster, wie zwei schwarze Autos in Richtung Recklinghausen davon fuhren.

Der Unbekannte hatte schwarze Haare, war dunkel gekleidet, trug einen Mundschutz und sprach akzentfrei Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Die Polizei rät: Lassen Sie nur Personen bzw. Handwerker herein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in Ihre Wohnung. Und: Informieren Sie ihre (älteren) Angehörigen über die Maschen der Trickbetrüger, damit nicht ihre Eltern/Großeltern Opfer werden. Im Kampf gegen die Täter und zum Schutz der Seniorinnen und Senioren setzt die Polizei auch auf die Mitarbeit von Angehörigen. Dazu trägt das Projekt "Next Generation" bei. Weitere Infos gibt es auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell