POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Bottrop:

Auf der Friedrich-Ebert-Straße sind unbekannte Täter bei einem Elektronikmarkt eingebrochen und haben eine größere Anzahl Handys aus Glasvitrinen gestohlen. Ein Zeuge konnte zwei Männer sehen, die - offenbar mit der Beute - in Richtung Prosperstraße liefen und in ein Auto stiegen. Die Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: etwa 20 Jahre alt, kurze Hosen, sportliche Figuren, Turnschuhe.

Im Brinkmannsfeld wurde zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen die Scheibe der Terrassentür ein und durchsuchten das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Zur Beute liegen noch keine Angaben vor.

Auf der Karl-Englert-Straße sind unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in ein Schulgebäude eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter ein Fenster und durchsuchten dann mehrere Schränke im OGS-Bereich. Gestohlen wurde ein Beamer. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

Auf dem Ledderkesweg wurde zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten das Schlafzimmerfenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten dann mehrere Räume. Gestohlen wurden Bargeld, Schmuck und eine Playstation.

Castrop-Rauxel:

Auf der Recklinghauser Straße wurde in der Nacht auf Montag in einen Getränkemarkt eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten diverse Spirituosen und Zigaretten, nachdem sie die Eingangstür gewaltsam geöffnet hatten. Der Einbruch geschah nach bisherigen Erkenntnissen gegen 0.50 Uhr, zu dieser Zeit wurde der Alarm ausgelöst.

Dorsten:

Zwischen dem späten Freitagabend und Samstagmorgen wurde in ein Vereinsheim auf der Straße Midlicher Kamp eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf, öffneten dann eine (leere) Geldkassette und erbeuteten mehrere Bierflaschen.

Auf der Bismarckstraße sind unbekannte Täter zwischen Freitag- und Samstagabend in ein Schulgebäude eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Scheibe zu einem Klassenzimmer eingeworfen und dann sämtliche Schränke durchwühlt. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Auf der Pliesterbecker Straße wurde am Samstagabend in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die Bewohnerin war zur Tatzeit zu Hause und ertappte den Täter "auf frischer Tat". Die Frau hatte gegen 22.30 Uhr verdächtige Geräusche gehört und bemerkte dann eine fremde Person im Flur, die in der Hand ein Handy hielt und damit leuchtete. Der Einbrecher lief daraufhin weg. Gestohlen wurde offenbar nichts. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Täter ein gekipptes Fenster genutzt, um in die Wohnung zu kommen.

Haltern am See:

In der Nacht auf Sonntag wurde bei einem Getränkemarkt an der Recklinghäuser Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter zerstörten die Scheibe des Glaseingangs und verschafften sich so Zugang. Nach ersten Erkenntnissen wurden Zigaretten und mehrere 5-Liter-Fässer Bier gestohlen. Ein Zeuge hatte gegen 0.30 Uhr mehrere Männer vom Tatort flüchten sehen. Eine nähere Beschreibung der Tatverdächtigen liegt nicht vor.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Stimbergstraße wurde zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag bei einem Corona-Testzentrum eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür an der Seite auf und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten diverse Räume und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und einen Laptop.

Recklinghausen:

An der Straße Geitenfeld haben unbekannte Täter am Samstag - zwischen Nachmittags und Abends - ein Fenster aufgehebelt und sind in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die Täter durchsuchten das Schlafzimmer. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Eine Zeugin hat zwei verdächtige Personen auf der Straße wahrgenommen. Noch ist aber unklar, ob diese Personen etwas mit dem Einbruch zu tun haben. Sie wurden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, hatten ein Fahrrad dabei. Wer Hinweise liefern kann, wird gebeten, die Polizei anzurufen.

Auf dem Friedhofsgelände an der Wanner Straße wurden am Wochenende mehrere Spinde und Schränke geöffnet und durchsucht. Die unbekannten Täter kletterten vermutlich über ein Tor und hebelten dann eine Tür zum Umkleideraum auf. Außerdem gingen sie offenbar auch in die Kapelle, in der aber keine Veränderungen festgestellt werden konnten. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Waltrop:

An einem Bauernhof auf der Friedhofstraße haben unbekannte Täter mehrere Verkaufsautomaten aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte die Tat zwischen dem späteren Sonntagabend (22.30 Uhr) und dem frühen Montagmorgen (3.30 Uhr). In einem Verkaufsraum wurden drei Lebensmittelautomaten und ein Kaffeeautomat aufgebrochen. Die Täter leerten offenbar auch die Wechselgeldkassetten und rissen einen Safe teilweise aus der Wand. Auch die Tür zu einem Technikraum wurde aufgebrochen.

Von einem Firmengelände an der Straße Zur Pannhütt wurden am Samstag mehrere Elektromotoren gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Täter mit mindestens einem Fahrzeug auf das Gelände gefahren. Die Tat passierte zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr am Samstag. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Hinweise zu den Einbrüchen bzw. Diebstählen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

