Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: U-Haft nach schwerem Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Nach einem schweren Diebstahl erließ ein Richter am Freitag einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 52-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz.

Der Mann war vergangenen Donnerstag aufgefallen, als er am frühen Abend das Grundstück eines Recklinghäuser Paares an der Herner Straße mit einer Plastiktüte verließ. Das Paar parkte gerade mit dem Auto vor dem Haus, als ihnen der Mann entgegenkam. Die beiden ü-60er verfolgten den zunächst Unbekannten einige Meter zu Fuß, bevor sie ihn aufhielten und die Polizei hinzuriefen. Die Beamten fanden in der mitgeführten Tüte des 52-Jährigen mehrere Werkzeuge, die er offenbar zuvor aus deren Gartenlaube entwendet hatte. Zudem fanden sie bei seiner Durchsuchung ein Messer in seiner Hosentasche, das sofort sichergestellt wurde. Sie nahmen den 52-Jährigen fest und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Kripo übernahm sodann die weitere Bearbeitung. Letztlich wurde durch das Amtsgericht Recklinghausen am Folgetag ein U-Haftbefehl erlassen, der zuvor von der Staatsanwaltschaft Bochum beantragt worden war.

