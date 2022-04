Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach: "Schockanrufer" erbeuten 25.000.- Euro; Kripo ermittelt

Laudenbach (ots)

Bereits am Freitagnachmittag wurde eine 71-jährige Frau in Laudenbach. Am Vormittag hatte sie einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhalten, der ihr vorgaukelte, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, sei eine Kaution fällig.

Nach einem mehrstündigen Gespräch war die Frau "mürbe" und hob bei ihrem Kreditinstitut 15.000.- Euro ab, um es einer Polizeibeamtin zu übergeben. Den Betrügern war der Betrag offenbar jedoch zu gering, setzten die 71-Jährige weiter unter Druck, sodass sie noch wertvolle Sammlermünzen dem Geldbetrag hinzufügte, sodass der Gesamtschaden sich auf rund 25.000.- Euro beläuft.

Kurz vor 16 Uhr holte die vermeintliche Polizeibeamtin Geld und Münzen an der Haustür der Dame in der Carl-Benz-Straße ab, sicherte die Einzahlung bei der Staatskasse zu und verschwand. Eine Beschreibung der Abholerin liegt bislang noch nicht vor.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0.

