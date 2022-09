Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Hubschraubersuche nach Verdächtigen

Recklinghausen (ots)

Am ehemaligen Zechengelände im Bereich Prosperstraße/Knappenstraße sind am späten Montagabend verdächtige Personen bemerkt worden. Ein 31-jähriger Mann aus Gelsenkirchen konnte noch auf dem Gelände festgenommen werden. Mindestens zwei weitere Personen sind geflüchtet. Für die Suche nach ihnen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Er flog gegen Mitternacht über das Zechengelände. Die Polizei stellte außerdem ein Auto sicher, mit dem die Tatverdächtigen vermutlich unterwegs waren. Es besteht die Möglichkeit, dass die Personen auf dem Zechengelände Kupfer stehlen wollten. Der 31-Jährige aus Gelsenkirchen wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

