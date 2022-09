Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndungsrücknahme

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Seit Freitag suchen wir eine weibliche Tatverdächtige, die in einer Bankfiliale an der Horster Straße am 07.06.2022 gegen 10.45 Uhr unberechtigterweise Bargeld aus einem Automaten entwendet hat. Hiermit nehmen wir die Fahndung zurück, da das Foto nicht die gesuchte Tatverdächtige zeigt. Es handelte sich um einen Übermittlungsfehler an die Polizei. Wir bitten die Fotos der Frau zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell