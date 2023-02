Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo/Barntrup/Bad Salzuflen. Vier Betrugsversuche zum Nachteil älterer Menschen.

Lippe (ots)

Am Montag und Mittwoch (01. Februar 2023) gab es erneut mehrere Betrugsfälle, die sich gegen ältere Menschen richteten. Die Täter versuchten über das Telefon oder Messenger Dienste, ihre Opfer durch Anrufe bzw. falschen Textnachrichten in die Irre zu führen. Sie täuschten dabei immer eine familiäre Beziehung vor. In zwei Fällen konnten die Betrugsversuche rechtzeitig erkannt werden. In Bad Salzuflen wurde eine Überweisung durch Angehörige verhindert. Bei einer 63-jährigen Bürgerin aus Barntrup wurde eine Überweisung über einen geringen vierstelligen Geldbetrag bereits getätigt, konnte aber durch die Bank rechtzeitig storniert werden. Es wurden vier Strafverfahren eingeleitet. Senden Sie niemals Bargeld oder andere Wertgegenstände an Ihnen unbekannte Personen! Wenn sich Angehörige bei ihnen telefonisch melden und Sie um Unterstützung in Form von Wertsachen bitten, so legen Sie bitte zunächst den Telefonhörer auf. Rufen Sie Ihre Liebsten anschließend unter den Ihnen bekannten Telefonnummern zurück. Überprüfen Sie immer, ob die Kontaktaufnahme zu Ihnen über eine vetrauenswürdige Quelle erfolgt ist. Kinder und Enkel älterer Menschen sollten ihre Angehörigen diesbezüglich sensibilisieren. Betonen Sie besonders, dass es nicht unhöflich ist, in solchen Gesprächssituationen den Telefonhörer aufzulegen und das Telefonat zu beenden. Versuchen Sie die Identität der Person zu bestätigen, welche Kontakt zu Ihnen aufgenommen hat, indem Sie nach Alter, Namen und sonstigen Informationen fragen, damit Sie sicher sein können, um wen es sich handelt. Wenn Sie vermuten, dass jemand Sie unter falscher Identität kontaktiert hat, rufen Sie selbst die 110 an!

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell