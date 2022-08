Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (330/2022) Rahmennummer sei Dank! - Beamte stellen bei Einsatz in Göttingen vor fünf Jahren gestohlenes Mountainbike sicher

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Während eines Einsatzes mit anschließender Personenüberprüfung haben Ermittler kürzlich in Göttingen bei einem 43 Jahre alten Mann ein vor rund fünf Jahren gestohlenes Mountainbike sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Der rechtmäßige Eigentümer hatte sein Gefährt im Oktober 2017 am hauseigenen Fahrradabstellplatz in der Hermann-Rein-Straße angeschlossen und am nächsten Tag nur noch den Vorderreifen inclusive Schloss vorgefunden. Der Rest war weg.

Der Bestohlene erstattete eine Diebstahls-Anzeige über die Online-Wache und gab in dieser auch die Rahmennummer an. Die wichtige Zahlenkombination wiederum speicherte die Polizei in den polizeilichen Auskunftssystemen und schrieb das Fahrrad zur Sachfahndung aus. All das sollte sich auszahlen.

Der heute 32 Jahre alte Fahrrad-Eigentümer lebt mittlerweile in Baden-Württemberg. Sein nach Jahren wiedergefundenes Mountainbike ist auch auf dem Weg dorthin.

Aktuelle Tipps zum Thema "Fahrraddiebstahl" incl. Informationen zu Rahmennummer, Fahrradpass usw. enthält die Broschüre "Räder richtig sichern", die kostenlos bei den Dienststellen ausliegt. Im Internet abrufbar unter https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/025-FB-Raeder-richtig-sichern.pdf.

