Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (327/2022) Bei Ausweichmanöver gestürzt - Kleinkraftradfahrer leicht verletzt, Polizei Duderstadt bittet unbekannte Unfallbeteiligte in weißem PKW, sich zu melden

Göttingen (ots)

Duderstadt, Ortsteil Tiftlingerode, Nikolausstraße/Einmündung zur Eichenkampstraße Dienstag, 2. August 2022, gegen 12.40 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Beim Sturz mit seinem Kleinkraftrad ist ein 22 Jahre alter Mann am 2. August (Dienstag) gegen 12.4O Uhr in Tiftlingerode (Landkreis Göttingen) leicht verletzt worden. An seiner Maschine entstand Sachschaden. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung Nikolausstraße/Eichenkampstraße. Der genaue Hergang steht noch nicht fest.

Nach Schilderung des Duderstädters befuhr er die Nikolausstraße in Richtung Pferdeberg. In Höhe der Eichenkampstraße musste er einem von rechts kommenden weißen PKW ausweichen. Dabei kam er zu Fall.

Die Fahrerin des unbekannten weißen Wagens wird auf diesem Wege gebeten, sich zur Klärung des Sachverhaltes bei der Polizei in Duderstadt zu melden. Die Dienststelle ist unter der 05527/98010 erreichbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell