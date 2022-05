LPI-SHL: Wohnmobil entwendet

Suhl (ots) - Ein 61-Jähriger stellte Montagabend in einem Garagenkomplex in der Straße "Schulzenhohle" in Suhl die gewaltsame Öffnung seiner Garage fest. Unbekannte entwendeten demnach mehrere Werkzeuge und Maschinen im Gesamtwert von ca. 2.000 Euro. Die Ermittlungen zu den Tätern und dem Verbleib des Diebesgutes dauern an. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

