Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (329/2022) Northeimer VW Touran am Wendebach-Stausee bei Unfallflucht beschädigt - Rund 2.000 Euro Schaden, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Landesstraße 568, Parkplatz Wendebach-Stausee Mittwoch, 22. Juni 2022, zwischen 18.30 und 19.40 Uhr

REINHAUSEN (jk) - Auf dem Parkplatz des Wendebach-Stausees an der L 568 bei Reinhausen (Landkreis Göttingen) ist an einem VW Touran aus Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) am frühen Abend des 22. Juni (Mittwoch) bei einer Unfallflucht ein geschätzter Schaden von etwa 2.000 Euro entstanden. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 18.30 und 19.40 Uhr.

Ermittler stießen an der eingedrückten Fahrertür des schwarzen Wagens auf weiß-silberne Lackreste und stellten Proben davon sicher. Bei dem gesuchten Unfallwagen dürfte es sich demzufolge mutmaßlich um ein helles Fahrzeug handeln.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05504/937 900 bei der Polizeistation Friedland zu melden.

