POL-OS: Osnabrück: 33-jähriger Radfahrer nach Unfall mit Sattelzug lebensgefärlich verletzt

Am Freitagabend ereignete sich in der "Tannenburgstraße" ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der Osnabrücker war gegen 19.10 Uhr mit seinem Zweirad auf dem Radfahrschutzstreifen der "Tannenburgstraße" in Richtung stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur "Weberstraße" wurde er von einer abbiegenden Sattelzugmaschine erfasst und schwerst verletzt. Der 56 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Osnabrück fuhr parallel zu dem Radfahrer und beabsichtigte von der "Tannenburgstraße" nach rechts in die "Weberstraße" abzubiegen. Ein Rettungswagen brachte den lebensgefährlich verletzten Radfahrer ins Krankenhaus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden beide Fahrzeuge von der Polizei beschlagnahmt. Während der Unfallaufnahme wurde den Beamten eine Klappbake mit LED-Blinkleuchte gestohlen. Diese war auf der "Windthorststraße", Ecke Im Fange, zur Ableitung des Verkehrs aufgestellt worden. Hinweise zu dem Dieb bitte unter 0541/327-2515 oder -3203.

