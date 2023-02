Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Jogger bei Verkehrsunfall verletzt.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (1. Februar 2023) kam es an der Einmündung der Bielefelder Straße und des Schubertplatzes zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Renault Twingo und Jogger. Der Fahrzeugführer, ein 57-jähriger Mann, bewegte sich parallel zum einem 25-jährigen Jogger in stadtauswärtiger Richtung, als er beschloss, an der Einmündung nach links in die Straße Schubertplatz abzubiegen. Hierbei übersah er den bei Grün die Straße überquerenden Läufer und stieß mit ihm zusammen. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden. Am Renault wurde lediglich der linke Außenspiegel abgerissen. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell