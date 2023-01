POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

Hillesheim (ots) - Am 09.01.2023 zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Unfallverursacher die Straße "Am Lier" in Hillesheim und touchierte hier beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke VW Polo. Nach der Kollision (Streifschaden an der Fahrerseite am beschädigten Fahrzeug) entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

mehr