Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person in Friedrichsfehn

Oldenburg (ots)

++Am Freitag, den 16.09.2022, gegen 08:05 Uhr kommt es auf der Dorfstraße in Edewecht zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW, bei dem der Fahrer verstirbt. Nach bisherigem Ermittlungsstand befährt der 69-jähriger Mann die Straße mit einem PKW in Richtung Friedrichsfehn. Auf gerader Strecke kommt er nach links von der Fahrbahn ab und verunfallt im Seitengraben. Ersthelfer bergen den Mann aus seinem Fahrzeug und versorgen ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Trotz des beherzten und professionellen Eingreifens der Ersthelfer (für das sie ein großes Lob verdienen), verstirbt der 69-Jährige noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme muss die Dorfstraße voll gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst samt Notarzt und der Polizei ist auch die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsfehn mit mehreren Fahrzeugen eingesetzt. (1192042)++

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell