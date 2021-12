Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Schlauchboot gestohlen

Lathen (ots)

Zwischen dem 1. und dem 4. Dezember entwendeten bislang unbekannte Täter ein Schlauchboot. Das Boot war neben einem Carport an der Kathener Dorfstraße in Lathen gelagert. Es handelt sich um ein graues Schlauchboot der Marke "Pike Sport" mit der Aufschrift "Home de Luxe". Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell