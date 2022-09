Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Oldenburger Innenstadt - Täter flüchtet mit Beute +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Oldenburger Innenstadt zu einem Einbruch in ein Geschäft eines Telekommunikationsdienstleisters. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach dem Täter.

Der unbekannte Einbrecher schlug gegen 2.15 Uhr die Glastür des Geschäftes ein und entwendete aus dem Verkaufsraum mehrere elektronische Geräte. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute.

Der männliche Einbrecher soll mit einer schwarzen Hose, einer dunklen Jacke, einem blauen Kapuzenpullover und schwarzen Schuhen mit weißen Sohlen bekleidet gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 0441-790-4115 zu melden. (01185692)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell