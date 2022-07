Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - 35-jähriger Radfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 35-jähriger Radfahrer verletzte sich nach einem Zusammenstoß am Freitagmorgen gegen 6 Uhr mit einem abbiegenden Auto in Graben-Neudorf schwer.

Der Pkw-Fahrer bog in Neudorf von der Mannheimer Straße nach links in die Huttenheimer Landstraße ab und nahm offenbar den entgegenkommenden Fahrradfahrer nicht wahr. In der Folge prallte der Radfahrer gegen die hintere rechte Seitenscheibe und verletzte sich dabei schwer.

Der 35-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0721/ 944840 zu melden.

Matthias Göhrig, Pressestelle

