Karlsruhe (ots) - Ein am Bahnhof in Kleinsteinbach abgestelltes hochwertiges e-Bike wurde am Mittwoch im Lauf des Tages durch einen unbekannten Täter entwendet. Eine 29-jährige Dame stellte ihr elektronisch betriebenes Fahrrad am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr am Fahrradständer am Bahnhof in Kleinsteinbach ab. Als ...

mehr