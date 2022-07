Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 85-jähriger Mann nach Zusammenstoß mit Straßenbahn verstorben

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Mittwoch,13.07.2022 gegen 13.20 Uhr, kurz vor der Straßenbahnhaltestelle Europaplatz zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er am Mittwoch an den Folgen des Unfalls verstarb. Bei dem Fußgänger handelte es sich um einen 85-jährigen Mann und nicht wie berichtet um einen 68-Jährigen.

