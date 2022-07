POL-KA: (KA) Stutensee-Spöck - Feuerwehren verhindern bei Flächenbrand in Spöck größeres Ausmaß - Brandursache unklar

Oberhausen (ots) - Der Polizeiposten Bruhrain bittet nach einem Einbruch in eine in der Marienstraße von Oberhausen gelegene Pizzeria um Hinweise aus der Bevölkerung. Unbekannte sind dort in der Nacht zum Dienstag zunächst über ein hohes Hoftor geklettert und gelangten über ein Fenster in die Gaststättenräume, wo sie ein Handy, etwas Bargeld und einen Autoschlüssel erbeuteten. Zeugenhinweise nimmt hierzu das ...

mehr