Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Betrunken und ohne entsprechenden Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs

Ettlingen (ots)

Ein 60-jähriger Autofahrer war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag betrunken und ohne entsprechende Fahrerlaubnis in Ettlingen unterwegs. Polizeibeamte kontrollierten den VW-Fahrer gegen 00.20 Uhr auf der Pforzheimer Straße in Fahrtrichtung Waldbronn. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch, weshalb sie bei dem 60-Jährigen einen Alkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. In der Folge brachten die Ordnungshüter den Mann zur Dienststelle, wo er eine Blutprobe abgeben musste.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

