Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Versammlungslage in Rostock - Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots)

Erneut hat es in der Hansestadt Rostock mehrere angemeldete Versammlungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegeben.

Auf dem Neuen Markt kamen etwa 70 Personen zusammen, um friedlich und unter dem Tenor "Solidarisch durch die Pandemie" zu protestieren.

Des Weiteren wurden im Bereich der Hansestadt Rostock sechs Versammlungen angemeldet. Hier gingen Demonstrantinnen und Demonstranten auf die Straßen, um ihren Unmut über die aktuell geltenden Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kundzutun. In Dierkow demonstrierten ca. 40, während in Lütten-Klein etwa 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammenkamen. In der Südstadt waren 250 Personen unterwegs. Der größte Aufzug ging durch das Rostocker Bahnhofsviertel. Hier wurden in der Spitze etwa 600 Teilnehmende gezählt. An einem angemeldeten Autokorso durch die Hansestadt beteiligten sich drei Fahrzeuge und an einer Kundgebung im Rostocker Stadthafen nahmen etwa 20 Personen teil. Gegen 20:00 Uhr waren alle Versammlungen friedlich beendet.

Die Rostocker Polizei hat den heutigen Abend mit rund 240 Einsatzkräften begleitet. Darunter befanden sich auch Unterstützungskräfte der Bundespolizei.

