Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Haftbefehl für mutmaßlichen Räuber

Rostock (ots)

Einen 30-jährigen Rostocker hat die Kriminalpolizei als Tatverdächtigen für einen schweren Raub im Dezember 2021 ermittelt. Nachdem das Amtsgericht einen Haftbefehl erlassen hatte, wurde der Tatverdächtige am gestrigen Mittwoch festgenommen.

Der jetzt ermittelte Deutsche hatte zusammen mit zwei weiteren Tätern (27, 29) einen 40-Jährigen am 16.12.2021 in seiner Wohnung überfallen und Bargeld gefordert. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, wurde der Geschädigte durch Schläge und Tritte so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Den Kriminalisten gelang es, die Täter zu identifizieren und gegen den 30-jährigen Haupttäter, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde Haftbefehl erlassen. Der Rostocker ist noch am Mittwoch in die Justizvollzugsanstalt Waldeck verbracht worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell