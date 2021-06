Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gurtmuffel und Handysünder - Polizei führt Kontrollen in und um Butzbach durch

Friedberg (ots)

Pressemeldung der Polizei Wetterau vom 18.06.2021

Gurtmuffel und Handysünder - Polizei führt Kontrollen durch

Butzbach: Verkehrskontrollen in und um Butzbach führte die Polizei am Donnerstag (17.6.) im Laufe des Tages durch. Dabei achteten die Ordnungshüter unter anderem in der Griedeler Straße darauf, ob die Gurtpflicht und das Handyverbot berücksichtigt wurden. Knapp 30 Personen trugen keinen Gurt und mussten dafür das entsprechende Bußgeld in Höhe von 30 Euro zahlen. Sieben Autofahrer ertappte man mit Handy am Steuer. Auch sie wurden zur Kasse gebeten. Der Verstoß ist mit einem Bußgeld von 100 - 200 Euro belegt. Der Verkehrssünder erhält darüber hinaus einen Punkt in der Flensburger Datei des Kraftfahrbundesamts. Die Abkürzung von der Autobahn bezahlten mehrere Verkehrsteilnehmer mit Zeit und Geld. Knapp 30 Fahrzeuge hielten die Polizistinnen und Polizisten an den Abfahrten der A5 in Obermörlen an. Für das Bußgeld in Höhe von 20 Euro hätte es sicher eine bessere Verwendung gegeben. Die Polizei wird auch weiterhin die Einhaltung der geltenden Regeln kontrollieren. Es geht um die Sicherheit der Bürger und darum, dass alle wieder gesund nachhause kommen.

Corina Weisbrod

