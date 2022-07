Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Hochwertiges e-Bike am Bahnhof Kleinsteinbach gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein am Bahnhof in Kleinsteinbach abgestelltes hochwertiges e-Bike wurde am Mittwoch im Lauf des Tages durch einen unbekannten Täter entwendet.

Eine 29-jährige Dame stellte ihr elektronisch betriebenes Fahrrad am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr am Fahrradständer am Bahnhof in Kleinsteinbach ab. Als sie gegen 18.15 Uhr wieder mit dem Rad nach Hause fahren wollte, stellte sie fest, dass es durch Unbekannte gestohlen worden war. Sie hatte das Rad am Morgen mit einem Schloss am Fahrradständer angeschlossen.

Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Modell der Firma Cube mit einem Rahmen in schwarz, weiß und mintgrün. Es hat einen Wert von ungefähr 2000 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Durlach unter der Telefonnummer 0721/4907-0 entgegen.

Heike Umminger, Pressestelle

