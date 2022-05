Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnungseinbruch in Arnsberg

Arnbserg, Rodentelgenstraße (ots)

Am Samstag, den 28.05.2002, gegen 03:00 Uhr gelangte ein unbekannter Täter über ein Kellerfenster in das Wohnhaus in der Rodentelgenstraße. Im Haus traf der Täter auf die Wohnungseigentümerin und flüchtete daraufhin aus dem Haus. Zur Tatbeute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei in Arnsberg unter Tel.: 02932-90200

