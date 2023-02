Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tageswohnungseinbruch mit Beute.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (1. Februar 2023) drangen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Roonstraße ein. Die Tatzeit liegt laut ersten Erkenntnissen zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr. Die Einbrecher stahlen Bargeld und Schmuck. Die Polizei erschien zur Spurensicherung am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Wer Feststellungen vor, nach oder während der Tatzeit gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

