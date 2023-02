POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Geld und Tablet aus Corona-Testzentrum entwendet.

Lippe (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (30. - 31.01.2023) stellte ein Zeuge gegen 04:18 Uhr einen Alarm seines Pkw fest, der in der Pyrmonter Straße abgestellt war. Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen 21:30 und 04:18 Uhr in das Fahrzeug ein und manipulierten die Fahrzeugelektronik. Die Täter entkamen unerkannt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren ...

mehr