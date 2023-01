Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Sicher im Internet unterwegs: Einladung der Polizei zu Info-Veranstaltung am Safer Internet Day 2023.

Lippe (ots)

Ohne Internet geht nichts mehr! In unserem Alltag schreitet die Digitalisierung voran - egal ob im Berufsleben oder in der Freizeit. Wer jedoch nicht mit Computer, Tablet und Smartphone aufgewachsen ist, fühlt sich in der digitalen Welt schnell überfordert und vor allem unsicher und gestresst. Diese Tatsache nutzen Kriminelle für sich und ihre Machenschaften: Mit unterschiedlichsten und leider sehr kreativen Betrugsmaschen versuchen sie im Netz, Ihre persönlichen Daten abzufangen oder Sie um Ihr Erspartes zu bringen.

"Online am Limit" - unter diesem Motto steht daher der diesjährige Safer Internet Day 2023, der am 7. Februar stattfindet. Rund um diesen Tag gibt die Polizei Lippe auf ihren Social-Media-Kanälen Facebook, Twitter und Instagram Tipps und Tricks für einen sicheren Umgang mit dem World Wide Web. Zusätzlich werden Experten vom Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz am 7. Februar von 9 bis 14 Uhr mit einer "Mobilen Wache" für Bürgerinnen und Bürger auf dem Marktplatz in Detmold zu finden sein. Dort stehen sie als Ansprechpartner für persönliche Fragen zum Thema Sicherheit im Internet zur Verfügung.

Am 7. Februar 2023 lädt die lippische Polizei alle Interessierten außerdem gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Detmold herzlich zu einem kostenlosen Informationsabend ein, an dem unter anderem mehr über aktuelle Betrugsmaschen im Internet berichtet wird und es Hinweise dazu gibt, wie man sich schützen kann und wo schnelle Hilfe zu finden ist. Die Präsenzveranstaltung startet um 18.00 Uhr im Technologiepark (LandLab) in Dörentrup und dauert ca. 60 Minuten. Anschließend ist Zeit für individuelle Fragen. Themen sind unter anderem die allgemeine IT-Sicherheit, starke Passwörter, aktuelle Betrugsmaschen, Fake-Shops und vieles mehr: https://lippe.polizei.nrw/artikel/sicher-im-internet-unterwegs-safer-internet-day-2023

Bei Interesse melden Sie sich gerne per E-Mail unter arnd.begemann@polizei.nrw.de an / Betreff: "Anmeldung zur Veranstaltung SID_2023 07.02.2023". Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist Freitag, der 3. Februar 2023 (14 Uhr).

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell