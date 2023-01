Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruchsversuch in ein Bildungszentrum ohne Tatbeute.

Lippe (ots)

Am letzten Wochenende (27. bis 30. Januar 2023) ereignete sich ein Einbruchsversuch in einem Bildungszentrum in der Sprottauer Straße. Unbekannte Täter scheiterten beim Eindringen in einen Büroraum über ein Fenster. Es wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Wer Informationen hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell