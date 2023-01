Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Altkleidercontainer geplündert.

Lippe (ots)

Am Sonntagmittag (29.01.2023) gegen 14:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass sich zwei Personen in der Hoffmannstraße an einem Altkleidercontainer zu schaffen machten und Kleidungsstücke aus diesem entwendeten. Eine Polizeistreife stellte die Beiden, einen Mann (56) und eine Frau (43) aus Bad Salzuflen, kurz darauf auf frischer Tat fest und nahm sie zur Feststellung ihrer Personalien mit auf die nächste Wache. Anschließend wurde das Pärchen wieder entlassen. Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall.

