POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl von persönlichen Gegenständen und Navi aus Fahrzeug.

Lippe (ots) - (RB) Am Samstagabend gegen 18:25 Uhr wurden FW und Polizei zu dem Brand einer Tischlerei in der Straße Am Diestelbach gerufen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand die Tischlerei bereits in Vollbrand. Derzeit dauern die Löscharbeiten vor Ort immer noch an. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit dem ...

mehr