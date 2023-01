Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Wohnungseinbruchsdiebstahl mit Brandlegung

Lippe (ots)

(RB) Zwischen Freitagabend 23:00 Uhr und Samstagmorgen 04:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Pyrmonter Straße in Belle ein. Sie brachen alle Wohnungstüren auf und entzündeten in einer leerstehenden Wohnung Holzpellets auf dem Fußboden. Der Brand konnte zeitnah durch Berechtigte gelöscht werden, so dass nur sehr geringer Sachschaden entstand. Zum möglichen Diebesgut kann noch keine Angabe gemacht werden. Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen unter Tel. 05231/609-0.

