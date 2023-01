Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Nach Zusammenstoß geflüchtet

Lippe (ots)

(RB) In der Tatzeit zwischen Freitag 20:00 Uhr und Samstag 10:00 Uhr fuhr ein unbekannter Verursacher in der Askampstraße mit seinem Fahrzeug gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw Audi A 3 in grau. Der Audi wurde dabei am Außenspiegel und am Kotflügel vorn links beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete das verursachende Fahrzeug vom Unfallort. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich tel. an das Verkehrskommissariat der Polizei zu wenden. Tel.: 05231/609-0.

