POL-LIP: Bad Salzuflen - Ein Verletzter nach Zusammenstoß mit geparktem Lkw

Lippe (ots)

(RB) Am Freitag kam es um 16:10 Uhr auf der Sylbacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 81-jähriger Mann aus Bad Salzuflen schwer verletzt wurde. Der Mann befuhr mit seinem Pkw die Sylbacher Straße in Richtung Holzhausen und hat offensichtlich einen am Straßenrand geparkten Lkw übersehen. Er fuhr auf das Heck des Lkw auf, wodurch dieser um ca. 10 Meter nach vorne geschoben wurde. Ein Grund für das Übersehen des geparkten Lkw konnte bislang nicht ermittelt werden. Der 81-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert und sein Pkw von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

