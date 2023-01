Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Augustdorf. Einige Blechschäden und zwei Verletzte bei Unfällen durch Winterwetter.

Lippe (ots)

Trotz Glätte blieb die Verkehrsunfalllage in Lippe am Donnerstag (26.01.2023) weitgehend unauffällig. Insgesamt gab es im gesamten Tagesverlauf sieben wetterbedingte Unfälle im Kreisgebiet zu verzeichnen. Bei sechs von diesen handelte es sich lediglich um Sachschäden.

Am späten Nachmittag ereignete sich jedoch in Augustdorf ein Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 27-Jähriger aus Hövelhof war gegen 16 Uhr auf der Panzerringstraße in Richtung Kaserne/Lopshorner Weg unterwegs, als sein BMW beim Beschleunigen ins Schleudern geriet. Trotz seinen Versuchen gegenzulenken, drehte sich sein Wagen mehrfach, rutschte auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den Suzuki einer 57-jährigen Frau aus Schlangen, die ihm entgegenkam und nicht mehr ausweichen konnte. Durch den Zusammenstoß von BMW und Suzuki wurden beide Personen leicht verletzt. Einsatzkräfte vom Rettungsdienst kümmerten sich um die Verletzten und ihren Transport in Krankenhäuser. Im Auto der 57-Jährigen befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls vier Hunde, die augenscheinlich unverletzt blieben und in die Obhut einer Angehörigen übergeben wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt kam es zu einem geschätzten Sachschaden von rund 16.000 Euro.

