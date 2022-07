Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Kupferkabel erbeutet/70.000 Euro Schaden

Stockstadt (ots)

Zwei Firmengelände "Am Schulacker" gerieten in der Nacht zum Dienstag (05.07.) in das Visier von Metalldieben. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang auf die Areale und erbeuteten in einem Fall eine Kabelrolle mit etwa 80 Meter Kupferkabel im Wert von rund 40.000 Euro und im anderen Fall auf Paletten gelagerte Kupferkabel im Wert von circa 30.000 Euro. Die Kriminellen nutzten zum Abtransport ein Fahrzeug. Die Ermittler gehen von einem Tatzusammenhang aus.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell