POL-LIP: Extertal-Rott. Einbrecher erbeuten Hundekäfig.

Lippe (ots) - In einer Kurve in der Straße "Im Flinkenhaspel" in Hagendorf ereignete sich Mittwochmittag (25.01.2023) ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Mann aus Hannover schwere Verletzungen zuzog. Der 26-Jährige war gegen 14.15 Uhr mit seinem Ford in Richtung Nösingfelder Straße unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache nach links von der ...

