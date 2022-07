Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++PKW-Fahrerin nach Verkehrsunfall gesucht++

Oldenburg (ots)

Am Do., 28.07.2022, gegen 15.40 Uhr, befuhr eine weibliche Person mit ihrem PKW BMW SUV, Farbe schwarz, die Halsbeker Straße in der Ortschaft Hollriede. In Höhe der Hausnummer 17 lief dann ein Hund auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Hund. Die Fahrzeugführerin hielt an und verließ ihr Fahrzeug. Zunächst begutachtete sie ihr Fahrzeug und fragte dann den Hundebesitzer, ob er einen Tierarzt aufsuchen werde. Der Hundebesitzer kümmerte sich zu diesem Zeitpunkt um seinen verletzten Hund. Die Fahrzeugführerin stieg dann wieder in ihr Fahrzeug und setzte ihre Fahrt fort. Die Fahrzeugführerin sowie eventuelle Zeugen werden gebeten sich auf dem Polizeikommissariat Westerstede, Te.: 04488-833115, zu melden.

