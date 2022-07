Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich gegen 23:50 Uhr ein Verkehrsunfall in Oldenburg in der Bloherfelder Straße Ecke Eichenstraße. Hierbei befuhr ein 23- jähriger Mann aus der Gemeinde Apen mit seinem VW Polo die Bloherfelder Straße in Richtung stadtauswärts. Im Einmündungsbereich zur Eichenstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Ampelmast der dortigen Ampelanlage. Der Ampelmast wurde dabei im unteren Bereich durchtrennt. Der PKW schleuderte über die Bloherfelder Straße und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite schwer beschädigt zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,52 Promille ergab. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde einbehalten.

