Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Zeugenaufruf nach Fahrt unter dem Einfluss alkoholischer Getränke++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, fährt ein 62-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw von Apen über Ocholt nach Godensholt. Während dieser Fahrt wird ein 40-jähriger Polizeibeamter, in seiner Freizeit, auf den Fahrzeugführer aufmerksam und meldet seine Beobachtungen dem PK Westerstede. Der Fahrzeugführer fährt starke Schlangenlinien, wobei er mehrfach auf den Grünstreifen sowie auf die Gegenfahrbahn kommt. Auch zu einer Vorfahrtsverletzung kam es während der Fahrt. In Godensholt wird der Fahrzeugführer von dem Polizeibeamten angehalten. Die hinzugerufenen Beamten führen einen Alkoholtest bei dem Fahrzeugführer durch. Dieser ergibt einen Atemalkoholwert von 3,14 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Am Fahrzeug des Fahrzeugführers wird ein frischer Schaden am rechten Außenspiegel festgestellt. Ein Unfallort ist zur Zeit nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise oder einem Unfall geben können, werden gebeten sich unter 04488-833115, beim PK Westerstede zu melden.

