POL-GM: Einbruch - Fahndung mit Hubschrauber

Lindlar (ots) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Süttenbach" haben sich am frühen Sonntagmorgen (6. März) zwei Bewohner schwerste Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Wohnung im Dachgeschoss gegen 5 Uhr aus noch unbekannter Ursache in Brand. Eine 61-jährige Bewohnerin des Hauses wurde am frühen Morgen durch den Brand im Obergeschoss geweckt. Sie rief daraufhin ...

mehr