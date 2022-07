Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht Brand einer Ballenpresse auf einem Acker

Oldenburg (ots)

Am 20.07.22, um 11:14 Uhr, gerät eine Rundballenpresse während des Betriebes auf einem Acker in Edewecht/ OT Westerscheps, Kirchhofsweg, in Brand. Aufgrund der andauernden Trockenheit geraten mehrere fertig gepresste Rundballen und ca. 0,8 ha Ackerfläche in Brand. Die Ortsfeuerwehren aus Edewecht, Husbäke und Osterscheps konnten den Brand, der sich schnell ausbreitete, unter Kontrolle bringen. Hilfe erhielten die Einsatzkräfte darüber hinaus durch Landwirte, die mit ihren Güllefässern Wasser heranfuhren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell