POL-OL: POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Brand eines Einfamilienhauses in Kayhauserfeld+++

Oldenburg (ots) - Am vergangenen Samstagabend erhielt die Polizei eine Meldung über eine Schlägerei am Lappan in Oldenburg. Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein 15-jähriger Oldenburger einen 19-Jährigen vermutlich mit einem Schlagstock angegriffen haben soll. Demnach ereignete sich die Tat gegen 21.00 Uhr, als sich das 19-jährige Opfer mit seinen ...

