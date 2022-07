Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet +++

Oldenburg (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes kam es im Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen in Baucontainer. Dabei wurden unter anderem Elektrowerkzeuge entwendet.

In der Zeit zwischen Freitagmittag und Montagmorgen gegen 6 Uhr hebelten unbekannte Täter auf einer Baustelle an der Brandenburger Straße das Vorhängeschloss an einem Baucontainer auf. Dort entwendeten sie mehrere Werkzeuge. Mit einem aufgefundenen Schlüssel gelang es den Dieben, einen weiteren Container zu öffnen, aus dem sie weitere Maschinen und Ladegeräte stahlen.

Etwa im selben Tatzeitraum hebelten Unbekannte die Fenster zweier Container an der Uferstraße auf. Aus einem der Objekte entwendeten die Täter Elektrogeräte sowie einen Computer.

Die Diebe konnten zunächst unerkannt entkommen. (945657, 945393)

++

Im Zeitraum zwischen dem vergangenen Montag (18. Juli 2022, 12 Uhr) und Sonntagabend, 18 Uhr) brachen Einbrecher ein Fenster zu einem Einfamilienhaus in der Straße An der Fuchsbäke auf. Im Haus betraten die Täter sämtliche Räume und durchwühlten dabei das Mobiliar. Mit gestohlenem Bargeld flüchteten sie schließlich in unbekannte Richtung. (943868)

Zeugen der genannten Einbrüche werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115.

