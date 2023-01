Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall zwischen Halle und Borgholzhausen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Die Polizei Gütersloh wurde am Montagabend (16.01., 19.50 Uhr) zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich An der Bundesstraße/ Am Ravensberg gerufen, bei welchem zwei beteiligte Pkw-Fahrer leicht verletzt wurden. Den Erkenntnissen zufolge befuhr ein 82-jähriger Borgholzhausener mit einem Ford die Straße Am Ravensberg und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Halle/ Westf. abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 41-jähriger Mann aus dem Raum Borgholzhausen mit einem Saab die Bundesstraße B68 in Richtung Borgholzhausen-Bahnhof. Bei dem Abbiegeversuch des Ford-Fahrers kam es zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Saab des 41-Jährigen in einen angrenzenden Straßengraben. Der Ford des 82-Jährigen drehte sich um die eigene Achse und blieb auf der Fahrbahn der Bundesstraße stehen.

Sowohl der 41-Jährige, als auch der 82-Jährige wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Verständigte Rettungskräfte transportierten die Unfallbeteiligten zunächst in umliegende Krankenhäuser, wo beide nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnten.

Die Fahrzeuge waren nach der Kollision erheblich beschädigt. Beauftragte Abschleppunternehmen übernahmen die Bergung sowie den Abtransport der beiden Pkw. Der geschätzte Sachschaden lag bei rund 4000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell