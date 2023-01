Polizei Gütersloh

POL-GT: Kellerbrand eines Einfamilienhauses

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Montagmittag (16.01., 12.30 Uhr) wurden Polizei- und Feuerwehrkräfte über einen Kellerbrand eines Einfamilienhauses an der Straße Am Menkebach im Ortsteil Sende informiert.

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung fest, so dass die umliegende Nachbarschaft aufgefordert wurde, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehrkräfte begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Die drei Bewohner waren bereits aus dem Haus und nach erfolgter ärztlicher Einschätzung unverletzt.

An dem Gebäude entstand durch den Brand und die dementsprechenden Löscharbeiten erheblicher Sachschaden. Zur Schadenshöhe konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Für die Ermittlungen zur Brandursache wurden die Brandermittler der Kriminalpolizei Gütersloh eingeschaltet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell